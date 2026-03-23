В Москве каждый день 32 тысячи поездок на электросамокатах заменяют езду на машинах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве ежедневно совершаются 32 тысячи поездок на электросамокатах евместо поездок на автомобиле, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замглавы Департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

"32 тысячи поездок совершаются вместо поездок на автомобиле, то есть это транспортное средство используется для перемещения по транспортному сценарию, по транспортным стандартам. Не просто прогулочное, как это было в самом начале", - сказал он.

В его презентации было сказано, что в день 82 тысячи поездок на электросамокатах совершаются вместо поездок на городском транспорте. Около 68% пользователей выбирают самокат вместо пеших перемещений, 50% - ездят на электросамокатах несколько раз в неделю.

По словам замглавы Дептранса, в 2025 году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в столице снизилось на 56%. В 2025 году 1,7 млн пользователей прошли верификацию на портале mos.ru; 77 тысяч аккаунтов было заблокировано операторами. 347 тысяч нарушений на электросамокатах зафиксировано в 2025 году комплексами фотовидеофиксации.

Дептранс Москва Дмитрий Пронин
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });