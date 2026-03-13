Поиск

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта - начале апреля, пока необходимо подготовить и проверить транспорт к передвижению по улицам города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что традиционно в городе этот сезон открывается во второй половине марта.

"Но с учётом того, что (...) холода закончились пару дней назад, то компаниям обычно надо какое-то время для того, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. По информации от них, в ближайшие 10-15 дней это будет сделано", - отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что в Москве делают акцент на безопасность поездок. В прошедшем сезоне были введены обязательные номерные знаки на средства индивидуальной мобильности и верификация пользователей через mos.ru, добавлены также 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением. Электросамокаты стали еще популярнее у москвичей - в сезоне их арендовали более 71 млн раз. Суммарно 125 млн км проехали 5 млн человек на электросамокатах в 2025 году.

Максим Ликсутов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заммэра Москвы согласился, что курьеры не должны мешать пешеходам на улицах

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

 Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

Шумомеры могут появиться на дорогах Москвы в 2027 году

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

 Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

 Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

Уничтожено еще три БПЛА, летевших на столицу

На подлете к Москве сбиты два беспилотника

Автомобиль врезался в двери выхода станции "Пражская" московского метро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 695 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8640 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });