Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта - начале апреля, пока необходимо подготовить и проверить транспорт к передвижению по улицам города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что традиционно в городе этот сезон открывается во второй половине марта.

"Но с учётом того, что (...) холода закончились пару дней назад, то компаниям обычно надо какое-то время для того, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. По информации от них, в ближайшие 10-15 дней это будет сделано", - отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что в Москве делают акцент на безопасность поездок. В прошедшем сезоне были введены обязательные номерные знаки на средства индивидуальной мобильности и верификация пользователей через mos.ru, добавлены также 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением. Электросамокаты стали еще популярнее у москвичей - в сезоне их арендовали более 71 млн раз. Суммарно 125 млн км проехали 5 млн человек на электросамокатах в 2025 году.