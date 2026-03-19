Дептранс Москвы и бизнес завершают подготовку к сезону электросамокатов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве сезон аренды электросамокатов и электровелосипедов начнется уже скоро, Департамент транспорта и сервисы проката уже завершают подготовку, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов.

Чиновники Дептранса контролируют подготовку и находятся на связи с операторами, к старту сезона будут допущены только те бизнес-партнеры, которые выполняют условия города. Все средства индивидуальной мобильности должны быть исправными, чистыми и с номерными знаками единого формата, который был утвержден в прошлом году, напомнили в мэрии.

В городе организовали более 420 медленных зон у станций МЦД, МЦК, метро , а также в парках, в 250 локациях есть специальная разметка.

Для аренды электросамокатов сезон будет девятым по счету, а для велосипедов - тринадцатым.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта - начале апреля, пока необходимо подготовить и проверить транспорт к передвижению по улицам города.

