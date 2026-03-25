В Москве в авариях с СИМ за год погибли четверо и 660 человек получили травмы

В ДТП с участием велосипедов погибли за год 13 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году произошло 629 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате аварий погибли четыре человека, 660 пострадали, заявил в Мосгордуме начальник ГУ МВД столицы Олег Баранов.

Кроме того, за год в городе было 644 ДТП с участием велосипедов, в результате которых 13 человек погибли и 63 получили ранения.

По мнению Баранова, количество ДТП на упомянутых видах транспорта "уже где-то подходит к автомобильным и в скором времени, наверное, можно будет говорить в сравнении".

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.