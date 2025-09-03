В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

Фото: Ярослав Чингаев/АГН Москва

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду проехал вместе с пассажирами на первом в России беспилотном трамвае; полностью беспилотный транспорт следует по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова" на северо-западе столицы.

"Знаковый день не только для московского транспорта, но и для российского транспорта в целом. Запускаем первый беспилотный трамвай в России уже третьего уровня. То есть трамвай, который будет ездить без машиниста", - сказал Собянин перед запуском движения трамвая.

Он напомнил, что запуск беспилотного трамвая осуществлялся в три этапа. На первом этапе испытания проводились с водителем, за которым оставались конечные решения. На втором этапе уже были запущены тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап - это запуск регулярного маршрута уже без водителя.

"В Москве собраны высокие технологии в области беспилотного транспорта. Ими занимаются такие компании, как "Яндекс", Сбер, ряд других компаний. В Москве создан Федеральный центр беспилотного авиационного транспорта, авиационных систем. Ведущие университеты Москвы также занимаются беспилотными технологиями. Это нам позволило в 2023 году создать свой Центр беспилотного транспорта, в котором была поставлена конкретная задача - создать конкретные беспилотные технологии на конкретных видах городского транспорта, на конкретных маршрутах", - отметил мэр.

"За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня мы начинаем реальное беспилотное движение. В добрый путь!", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что до конца года будет запущено еще три беспилотных трамвая, а в 2026 году их будет уже 15. "До 2030 года мы ставим себе задачу - чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные", - добавил он.

Следующая задача, по словам Собянина, - это запуск беспилотного поезда в метро. "В этом году мы приступим уже к испытаниям первого беспилотного метропоезда. И в следующем году, пройдя все этапы, уже запустим, наверное, настоящий беспилотный метропоезд. Так что перспективы большие в этой технологии. Мы никого не ждем, двигаемся активно. Поздравляю с этим событием", - сказал Собянин.

"Московский транспорт приветствует вас в первом в России полностью беспилотном трамвае. Приятной поездки. Трамвай следует в автоматическом режиме. Будьте внимательны", - объявляет диктор на каждой остановке трамвая.

Как уточнили в столичной мэрии, ожидается, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы.

В среду также состоялся запуск двух беспилотных трамваев-испытательных лабораторий, с помощью которых тестируются новые версии программного обеспечения и осуществляется обучение искусственного интеллекта, говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что первый в России беспилотный трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, самостоятельно определяет, как проехать перекрёсток, переключает стрелки и соблюдает график движения.

Система работает таким образом, что беспилотный трамвай никогда не столкнётся с впереди идущим транспортом.

При этом в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления для визуального наблюдения за движением и выполнения прочих функций, не связанных с движением, включая контроль за оплатой проезда, сообщили в мэрии. Там пояснили, что для пассажиров не возникнет никаких отличий от привычных поездок в трамвае с водителем. В случае нештатных ситуаций сотрудник обязан открыть или закрыть двери, а также решить другие возникшие вопросы.

Вмешиваться в управление трамваем он не будет - искусственный интеллект и специальное программное обеспечение обеспечивают полностью автономное движение трамвая.

Наличие сотрудника трамвайного управления в беспилотном трамвае - действующее требование федерального законодательства. С мая 2024 года в тестовом режиме беспилотный трамвай проехал более 8 тыс. км, ни разу не нарушив правила дорожного движения.

В сообщении отмечается, что правительство Москвы ведёт работу с Минтрансом РФ по внесению изменений в законодательство, которые позволят присутствие в кабине оператора без прав на управление трамваем.

Программное обеспечение для трамвая было создано сотрудниками московского метрополитена без привлечения сторонних компаний, напомнили в мэрии. Беспилотная технология принадлежит правительству Москвы.

Столичный беспилотный трамвай также стал первым транспортным средством России, застрахованным с помощью смарт-контракта с расчётами в цифровых рублях.