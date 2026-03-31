Тепло задержится в Москве еще на неделю

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Температура до плюс 19 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе, со среды погода будет более облачная, местами возможны кратковременные дожди, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Тепло у нас задерживается на этой неделе, вся неделя у нас будет теплой. Со вторника по пятницу дневная температура плюс 14 - плюс 19 градусов. И ночи потихонечку у нас теплее станут. Если ближайшая ночь 0 - плюс 5, то в среду и в четверг уже плюс 1 - плюс 6, а в пятницу плюс 2 - плюс 7. То есть, минуса мы не ждем", - сказала Макарова.

Она уточнила, что во вторник Московский регион будет еще находиться под влиянием антициклона, который "потихоньку теряет влияние на нашу погоду". "А затем погоду более настойчиво будет определять северная часть обширной циклонической системы, которая занимает южную половину европейской России. Поэтому у нас и ожидается более протяженный облачный покров, но погода будет облачная с прояснениями, то есть солнышко тоже будет пробиваться между облаками. И местами прогнозируются небольшие дожди", - сказала синоптик.

Она уточнила, что такая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.

Небольшое понижение температуры ожидается в субботу. "На нас начнет оказывать влияние циклон с северо-запада. Но это понижение на пару градусов - в субботу ночью 0 - плюс 5 градусов, а днпм плюс 12 - плюс 17, местами с небольшим дождем", - сообщила Макарова.