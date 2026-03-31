Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минцифры РФ выступило против административной ответственности за использование VPN. "Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится", - заявил глава министерства Максут Шадаев.

- Ленинградский порт Усть-Луга поврежден после атаки БПЛА, три человека пострадали. Также повреждены жилые дома, школа и социальный объект в поселке Молодцово. Всего в ночь на вторник над Ленинградской областью было уничтожено 38 беспилотников.

- Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило лицензию для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

- Иранский беспилотник атаковал танкер в порту Дубая (ОАЭ). Пожар на кувейтском судне потушен, все 24 члена экипажа находятся в безопасности.

- Теплая погода задержится в Москве еще на неделю, сообщили в Гидрометцентре. Температура поднимется до плюс 19 градусов, со среды будет более облачно, местами возможны кратковременные дожди.