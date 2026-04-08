Поиск

Восемнадцать сотрудников Красноярского театра выписали из больницы в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Состояние 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, госпитализированных с отравлением в Москве, остается стабильным, 18 человек уже выписаны из больницы, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе премии и фестиваля "Золотая Маска", в рамках которого артисты должны были выступить с гастролями в театре Моссовета.

"Состояние здоровья сотрудников Красноярского театра остается стабильным. Восемнадцать человек уже выписаны, остальным продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Мы внимательно следим за ситуацией и искренне надеемся на скорейшее выздоровление коллег", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что спектакль, который коллектив не смог представить в Москве, сохраняет статус номинанта. "Мы приложим все усилия, чтобы у театра появилась возможность показать постановку членам жюри", - добавили в пресс-службе.

7 апреля в пресс-службе премии и фестиваля сообщили, что в Москве госпитализировали с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, находившихся с гастролями спектакля "Бой с тенью" в рамках фестиваля "Золотая Маска", показ спектакля был отменен.

Позже столичным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле, расположенном на Большой Садовой улице в Москве, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

