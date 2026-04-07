В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве госпитализировали с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, которые приехали представить постановку "Бой с тенью" на фестивале "Золотая Маска", показ спектакля отменен, сообщили в пресс-службе премии и фестиваля.

"28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют", - сказал собеседник "Интерфакса".

Показ спектакля "Бой с тенью" планировался в Театре имени Моссовета, его отменили. Зрителям автоматически вернули деньги за купленные билеты.

Золотая Маска Красноярск Москва Красноярский музыкальный театр
В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра

