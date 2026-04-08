Мокрый снег и ветер ожидаются в Москве в четверг

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает жителей Москвы об ухудшении погоды в четверг, просит быть внимательными на улицах.

"По прогнозам синоптиков, 9 апреля погодные условия в столице продолжат ухудшаться - с 8:00 до 21:00 ожидается мокрый снег, дождь, местами сильный ветер с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в канале комплекса в Мах.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее столичный департамент транспорта предупредил, что в среду в Москве ожидаются дождь со снегом.