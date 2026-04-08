Что произошло за день: среда, 8 апреля

Ситуация после объявленного Трампом прекращения огня, заявление Кремля о перебоях с интернетом и ожидаемые мокрый снег и ветер в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США обсуждают возможность ослабления санкций и пошлин в отношении Ирана, заявил Дональд Трамп. При этом президент США пригрозил 50-процентными пошлинами странам, которые будут поставлять оружие Ирану.

- Президент Ирана заявил, что остановка боевых действий в Ливане - часть договоренностей с США, на основе которых планируется завершить конфликт в регионе. Ранее в израильской армии сообщили, что будут наносить удары по объектам группировки "Хезболла", несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Ираном в Пакистане, возможно также участие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

- Взрывы произошли на иранских островах Лаван и Сирри, где расположены терминалы по экспорту сырой нефти. Также на фоне договоренности о перемирии атаке беспилотника подвергся ключевой нефтепровод Восток-Запад в Саудовской Аравии.

- Иран потребует оплаты пошлины в криптовалюте в размере $1 за баррель за проход танкеров через Ормузский пролив.

- В Кремле признали, что ощущают перебои со связью, "соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета".

- Суд арестовал имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры. Это обеспечительные меры по иску об обращении имущества в доход государства.

- Мокрый снег и ветер ожидаются в Москве в четверг.