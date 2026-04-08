Дождь со снегом ожидаются в среду в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям в среду не выезжать на летней резине и пересесть на городской транспорт, так как в Москве прогнозируются дождь со снегом.

"Синоптики обещают сегодня дождь со снегом. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

В дептрансе советуют водителям быть осторожными на дороге, не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Вечером возможны затруднения движения в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД, отмечается в сообщении.