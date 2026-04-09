Поиск

В Москве продлят работу транспорта в пасхальную ночь

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Работу транспорта продлят в столице в Пасху, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В дни пасхальных праздников столичный транспорт будет работать по особому режиму. В светлый праздник Пасхи (12 апреля) метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00", - написал Собянин в своем канале в Мах в четверг.

Кроме того, на 150 самых востребованных маршрутах автобусы, электробусы и трамваи продолжат ходить до 03:30. Также пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.

На Пасху и Красную горку (19 апреля) дополнительные автобусы будут курсировать до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) - до 11, добавил мэр.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Похолодание придет в Москву в воскресенье

 Похолодание придет в Москву в воскресенье

Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

 Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

Уничтожен второй БПЛА, летевший на Москву

Котельники вслед за Люберцами полностью запретили кикшеринг

 Котельники вслед за Люберцами полностью запретили кикшеринг
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8954 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1511 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов