В Москве продлят работу транспорта в пасхальную ночь

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Работу транспорта продлят в столице в Пасху, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В дни пасхальных праздников столичный транспорт будет работать по особому режиму. В светлый праздник Пасхи (12 апреля) метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00", - написал Собянин в своем канале в Мах в четверг.

Кроме того, на 150 самых востребованных маршрутах автобусы, электробусы и трамваи продолжат ходить до 03:30. Также пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами.

На Пасху и Красную горку (19 апреля) дополнительные автобусы будут курсировать до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) - до 11, добавил мэр.