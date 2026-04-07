Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что с вечера вторника и до утра среды в Москве ожидается местами мокрый снег и гололедица.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 10:00 08 апреля в столице ожидается ухудшение погодных условий, местами мокрый снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что температура, соответствующая значениям конца марта, установится в Москве на этой неделе, в течение рабочих дней недели прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.