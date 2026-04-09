В Академическом районе Москвы построят жилье по программе реновации

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Академическом район Москвы на улице Кржижановского построят дом для программы реновации в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Под редевелопмент по проекту комплексного развития территории отведен участок площадью 1,21 га. На нем планируется построить жилой дом для реализации программы реновации", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что около 42 тысячи кв.м жилья на участке должны построить за шесть лет. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, во дворе оборудуют новые детские и спортивные площадки, проложат подъездные дороги.

Ефимов добавил, что на первом этаже новостройки оборудуют помещения для работы предприятий торговли, общепита, сервисных и бытовых служб, также в ней будет подземный паркинг.

В столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысяч га. Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.