Локальные перекрытия возможны в 13 апреля в центре, на юго-западе и западе Москвы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о возможных временных локальных ограничениях движения на юго-западе, западе и в центре Москвы.

"Завтра вечером в Юго-Западном, Западном и Центральном административных округах возможны временные локальные перекрытия движения. Рекомендуем завтра воспользоваться метро, чтобы сэкономить время", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям департамент транспорта рекомендует избегать поездок в часы вечернего разъезда (с 17:00 до 19:30), заложить дополнительное время на дорогу.