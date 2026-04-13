Погода в Москве на этой неделе будет соответствовать календарю, немного опережая его

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Температура в течение недели в Москве будет на 2-2,5 градуса выше нормы, в среду и четверг воздух может прогреться до плюс 16 - плюс 17 градусов, сильных осадков не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На этой неделе у нас дожди прогнозируются не каждый день. В четверг преимущественно без осадков, в пятницу и субботу местами небольшой дождь. А небольшой и умеренный дождь прогнозируется во вторник и среду. Это связано с выходом южного циклона, который будет идти с юго-востока", - сказала Макарова.

Она уточнила, что во вторник ночью дождь не ожидается, но днем может выпасть от 4 до 8 мм осадков. В среду за сутки может выпасть от 2 до 8 мм осадков, это "небольшой, местами умеренный дождь". В остальные дни погода будет с переменной облачностью, прогнозируется солнце, что будет способствовать прогреву воздуха. "Погода будет практически соответствовать календарю, лишь немного опережая его. Листики на деревьях продолжат распускаться. Такая обычная весенняя погода", - добавила Макарова.

В течение недели, как уточнила метеоролог, в Московском регионе будет теплая погода, "температура в среднем будет превышать норму на 2-2,5 градуса".

Согласно прогнозу, вторник станет самым прохладным днем на этой неделе, температура ночью будет от плюс 1 до плюс 3, днем воздух прогреется только до плюс 8 - плюс 10 градусов. Также прогнозируется ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

"Во вторник, конечно, нужно потеплее одеться, поскольку ветер будет с порывами. А вот уже вторая половина недели будет нормальная. В выходные осадки местами, но все еще будет уточнятся в прогнозе. Но пока можно рассчитывать на небольшой дождь местами и планировать поездку на дачу или за город. Температура будет приятная, воздух свежий", - отметила Макарова.

По прогнозу, ночью в среду, 15 апреля, в Москве будет плюс 5 - плюс 7, по области от плюс 2 до плюс 7. Днем в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 11 - плюс 16. В четверг, 16 апреля, в ночные часы температура в Москве будет плюс 4 - плюс 6, по области от плюс 1 до плюс 6. Днем воздух в Москве прогреется до плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 12 до плюс 17.

В пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, ночью ожидается плюс 3 - плюс 8, днем плюс 12 - плюс 17.

Москва Марина Макарова Гидрометцентр РФ
