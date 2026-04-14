В Москве сервисы оплаты работают штатно после сбоя

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве был сбой в работе сервисов оплаты парковки, но сейчас эти сервисы работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

"Ранее у некоторых пользователей могли наблюдаться ограничения в работе сервисов оплаты парковки. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не назначались.

Ранее о том, что не работает сервис "Парковки Москвы", сообщили телеграм-каналы.