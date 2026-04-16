Число погибших в ДТП с участием каршеринга в Москве за год снизилось в 2 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с начала года зафиксировано снижение на треть числа автоаварий с участием каршеринга, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"С участием автомобилей краткосрочной аренды зарегистрировано 66 ДТП, в которых 2 человека погибли и 76 получили ранения. По сравнению с прошлым годом количество дорожных аварий уменьшилось на 27,5%, число погибших на 50%, а количество пострадавших на 23,2%", - говорится в сообщении.

По итогам января-марта на столичных дорогах произошло 358 ДТП с участием автомобилей такси, в которых 5 человек погибли и 436 получили ранения различной степени тяжести. "За указанный период количество таких происшествий уменьшилось на 11,6%, а число погибших и пострадавших в их результате на 54,5% и 9% соответственно", - сказали в управлении.

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1699 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов