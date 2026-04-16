Число погибших в ДТП с участием каршеринга в Москве за год снизилось в 2 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с начала года зафиксировано снижение на треть числа автоаварий с участием каршеринга, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"С участием автомобилей краткосрочной аренды зарегистрировано 66 ДТП, в которых 2 человека погибли и 76 получили ранения. По сравнению с прошлым годом количество дорожных аварий уменьшилось на 27,5%, число погибших на 50%, а количество пострадавших на 23,2%", - говорится в сообщении.

По итогам января-марта на столичных дорогах произошло 358 ДТП с участием автомобилей такси, в которых 5 человек погибли и 436 получили ранения различной степени тяжести. "За указанный период количество таких происшествий уменьшилось на 11,6%, а число погибших и пострадавших в их результате на 54,5% и 9% соответственно", - сказали в управлении.