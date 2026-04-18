Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Столичные каршеринговые сервисы теперь проверяют реакцию водителей с помощью когнитивных тестов в ночное и утреннее время, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

МоскваЧисло погибших в ДТП с участием каршеринга в Москве за год снизилось в 2 раза

"Теперь все операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты. Они помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром", - приводятся слова Ликсутова в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max в субботу.

Тесты запускаются автоматически в часы снижения внимания автомобилистов - поздним вечером, ночью и рано утром. Система может предложить пользователю быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки или пройти другую игру на реакцию.

Главная цель, как пояснили в дептрансе, - повысить безопасность на дорогах и напомнить водителям о важности концентрации за рулем.

Москва Максим Ликсутов Дептранс Москвы
