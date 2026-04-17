В Москве приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил о старте поэтапного запуска оплаты по биометрическим данным в наземном транспорте, в закрытом режиме идет проверка работы системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах на маршруте м53.

"Мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд "Тройкой", то списания средств по биометрии не произойдет", - приводятся слова Ликсутова в канале столичного департамента транспорта в Max в пятницу.

Заммэра уточнил, что для реализации способа оплаты по биометрическим данным в настоящее время в закрытом режиме сотрудники дептранса проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах "Мосгортранса" на маршруте м53.

Технология позволит пассажирам для оплаты проезда точно определять, в каком автобусе или электробусе они находятся.

Ликсутов сообщил, что будут тестироваться два способа подтверждения нахождения пассажира в транспорте: с помощью Bluetooth-метки в салоне и через установленные в салоне камеры.

В будущем, чтобы воспользоваться сервисом, потребуется войти в приложение "Метро Москвы", подтвердить местоположение в конкретном автобусе или электробусе на маршруте, подтвердить оплату в приложении, пояснил заммэра.

"После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами", - сообщил Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщал, что система оплаты по биометрическим данным в наземном городском транспорте Москвы будет запущена на различных маршрутах в течение года, все электробусы и 25% автобусов уже оборудованы специальными камерами. Он отметил, что механизм оплаты будет отличаться от действующего в метро.

Максим Ликсутов Мосгортранс Москва
Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

 В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9024 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов