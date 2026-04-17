В Москве приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил о старте поэтапного запуска оплаты по биометрическим данным в наземном транспорте, в закрытом режиме идет проверка работы системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах на маршруте м53.

"Мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд "Тройкой", то списания средств по биометрии не произойдет", - приводятся слова Ликсутова в канале столичного департамента транспорта в Max в пятницу.

Заммэра уточнил, что для реализации способа оплаты по биометрическим данным в настоящее время в закрытом режиме сотрудники дептранса проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах "Мосгортранса" на маршруте м53.

Технология позволит пассажирам для оплаты проезда точно определять, в каком автобусе или электробусе они находятся.

Ликсутов сообщил, что будут тестироваться два способа подтверждения нахождения пассажира в транспорте: с помощью Bluetooth-метки в салоне и через установленные в салоне камеры.

В будущем, чтобы воспользоваться сервисом, потребуется войти в приложение "Метро Москвы", подтвердить местоположение в конкретном автобусе или электробусе на маршруте, подтвердить оплату в приложении, пояснил заммэра.

"После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами", - сообщил Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщал, что система оплаты по биометрическим данным в наземном городском транспорте Москвы будет запущена на различных маршрутах в течение года, все электробусы и 25% автобусов уже оборудованы специальными камерами. Он отметил, что механизм оплаты будет отличаться от действующего в метро.