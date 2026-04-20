На турникетах МЦД-1,2,4 оплату по биометрии введут летом 2026 года

На МЦД-3 сервис запустят позднее, но до конца года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве оплата проезда по биометрическим данным заработает летом 2026 года на более чем 300 проходах 74 станций первой, второй и четвертой линий Московских центральных диаметров, сообщает портал мэрии.

"Сервис оплаты проезда по распознаванию лица этим летом станет доступен на первом, втором и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД). Технологию внедрят на 326 проходах 74 станций. А до конца 2026 года оплата по биометрии появится на МЦД-3 и в наземном транспорте", - говорится в сообщении.

На диаметрах система будет работать так же, как и на других видах транспорта: для оплаты проезда необходимо лишь посмотреть в камеру на турникете.

Подключиться к сервису нужно в приложении "Метро Москвы". Для этого в личном кабинете достаточно загрузить фотографию и привязать банковскую карту. Нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов - его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным пользователем. В момент прохода через турникет система отличает живого человека от фото или видео. Технология имеет банковский уровень защиты, все серверы расположены в России, а данные надежно зашифрованы, уточняется в сообщении.

"Москва - мировой лидер по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Самый удобный платежный сервис работает на всех турникетах всех станций метро и Московского центрального кольца, на аэроэкспрессе, регулярных речных маршрутах и некоторых станциях МЦД", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он сообщил, что в биометрической системе зарегистрировались уже около 800 тысяч пользователей. С момента ее запуска в 2021 году пассажиры совершили свыше 200 млн проходов с помощью распознавания лица.