На турникетах МЦД-1,2,4 оплату по биометрии введут летом 2026 года

На МЦД-3 сервис запустят позднее, но до конца года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве оплата проезда по биометрическим данным заработает летом 2026 года на более чем 300 проходах 74 станций первой, второй и четвертой линий Московских центральных диаметров, сообщает портал мэрии.

"Сервис оплаты проезда по распознаванию лица этим летом станет доступен на первом, втором и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД). Технологию внедрят на 326 проходах 74 станций. А до конца 2026 года оплата по биометрии появится на МЦД-3 и в наземном транспорте", - говорится в сообщении.

На диаметрах система будет работать так же, как и на других видах транспорта: для оплаты проезда необходимо лишь посмотреть в камеру на турникете.

Подключиться к сервису нужно в приложении "Метро Москвы". Для этого в личном кабинете достаточно загрузить фотографию и привязать банковскую карту. Нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов - его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным пользователем. В момент прохода через турникет система отличает живого человека от фото или видео. Технология имеет банковский уровень защиты, все серверы расположены в России, а данные надежно зашифрованы, уточняется в сообщении.

"Москва - мировой лидер по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Самый удобный платежный сервис работает на всех турникетах всех станций метро и Московского центрального кольца, на аэроэкспрессе, регулярных речных маршрутах и некоторых станциях МЦД", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он сообщил, что в биометрической системе зарегистрировались уже около 800 тысяч пользователей. С момента ее запуска в 2021 году пассажиры совершили свыше 200 млн проходов с помощью распознавания лица.

Новости по теме

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

 В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1773 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов