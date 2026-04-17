Созданный Ходорковским лицей-интернат реорганизован в некоммерческую многопрофильную гимназию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Обращенный в доход государства в 2025 году лицей-интернат "Подмосковный", созданный экс-владельцем "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом), реорганизован в некоммерческую многопрофильную гимназию.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 13 апреля размещено в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Реорганизовать частное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат "Подмосковный" в форме преобразования в автономную некоммерческую общеобразовательную организацию "Многопрофильная гимназия", - сказано в распоряжении.

В документе определено, что учредителем гимназии является Российская Федерация, а полномочия учредителя от имени РФ осуществляет Минпросвещения России.

В распоряжении содержится согласие с предложением губернатора Подмосковья о вхождении в состав учредителей гимназии Московской области с обязательством софинансирования 50% расходов, связанных с деятельностью гимназии, за счет бюджета Московской области.

Установлено, что "целью деятельности гимназии является реализация образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ".

6 ноября прошлого года Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ обратил лицей-интернат "Подмосковный" в доход государства.

Лицей-интернат был создан по инициативе Ходорковского в 1995 году. Он расположен в Одинцовском районе Подмосковья.