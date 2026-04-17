Созданный Ходорковским лицей-интернат реорганизован в некоммерческую многопрофильную гимназию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Обращенный в доход государства в 2025 году лицей-интернат "Подмосковный", созданный экс-владельцем "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом), реорганизован в некоммерческую многопрофильную гимназию.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 13 апреля размещено в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Реорганизовать частное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат "Подмосковный" в форме преобразования в автономную некоммерческую общеобразовательную организацию "Многопрофильная гимназия", - сказано в распоряжении.

В документе определено, что учредителем гимназии является Российская Федерация, а полномочия учредителя от имени РФ осуществляет Минпросвещения России.

В распоряжении содержится согласие с предложением губернатора Подмосковья о вхождении в состав учредителей гимназии Московской области с обязательством софинансирования 50% расходов, связанных с деятельностью гимназии, за счет бюджета Московской области.

Установлено, что "целью деятельности гимназии является реализация образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ".

6 ноября прошлого года Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ обратил лицей-интернат "Подмосковный" в доход государства.

Лицей-интернат был создан по инициативе Ходорковского в 1995 году. Он расположен в Одинцовском районе Подмосковья.

Московская область лицей-интернат "Подмосковный" Михаил Ходорковский
Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

 В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9031 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов