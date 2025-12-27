Поиск

Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

ото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства лицея-интерната "Подмосковный", созданного экс-владельцем "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных суда.

Жалоба была зарегистрирована в среду, 24 декабря.

Суд в Москве обратил в доход государства лицей-интернат, созданный Ходорковским

6 ноября Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении лицея-интерната в доход государства.

В ходе судебного заседания представители лицея заявили, что учреждение не получало каких-либо средств от Ходорковского. Они также сообщили, что преподаватели школы не проходили обучение за рубежом. "Лицей не имеет никаких, вообще никах отношений ни с фондом Ходорковского, ни с самим Ходорковским", - сказал представитель учреждения.

Лицей "Подмосковный"

Лицей-интернат был создан по инициативе Ходорковского в 1995 году. Он расположен в Одинцовском районе Подмосковья, где имеет в собственности 86 га земли, 5 жилых и 40 нежилых помещений (свыше 25 тыс. кв. метров) кадастровой стоимостью 1,25 млрд рублей.

Ранее источник, знакомый с иском прокуратуры сообщал "Интерфаксу", что лицей подлежит обращению в доход государства, так как фактически принадлежит должникам по исполнительному производству - Ходорковскому и руководителю "МЕНАТЕПа" Платону Лебедеву.

Как следует из иска прокуратуры, учредителем лицея с 2004 года значится международная коммерческая компания "Йенсен корт Лтд" (JENSEN CORT LTD, Британские Виргинские острова), это было сделано с целью сокрытия сведений о его фактических владельцах.

В Генпрокуратуре установили, что финансирование лицея осуществляется за счет признанного в России нежелательным "Фонда Ходорковского" и компании "Паррингроув", имущество которой судом признано принадлежащим Ходорковскому и Лебедеву.

Надзорное ведомство полагает, что обучение в лицее "носит политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям".

Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

