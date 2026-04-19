В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ЦОДД синхронизировал работу светофоров для приоритетного проезда городского транспорта на четырех участках в столице, сообщает в воскресенье департамент транспорта Москвы.

""Зеленая волна" для приоритетного проезда городского транспорта заработала на 4 участках Москвы. ЦОДД синхронизировал работу светофоров. Когда транспорт подъезжает к промежуточному перекрестку, для него загорается разрешающий сигнал. Благодаря чему движение становится непрерывным, а время в пути сокращается", - говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в Мах.

Приоритетное движение уже работает на нескольких участках с ежедневным пассажиропотоком более 250 тыс. человек в сутки: Бескудниковский бульвар, Краснобогатырская улица - от Богородского Вала до улицы Хромова, Щербаковская улица - от Мироновской улицы до Окружного проезда, Продольный проезд - от Останкинского проезда до улицы Бориса Галушкина.

В сообщении отмечается, что при настройке светофоров учитывалось расположение остановок рядом с перекрестками. "Во время посадки и высадки пассажиров срабатывает пешеходная фаза, чтобы они могли безопасно перейти дорогу. При этом сохраняется баланс для всех участников движения: автомобилисты также могут двигаться в режиме "зеленой волны", если соблюдать разрешенную скорость", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Москве ЦОДД настроил синхронную работу светофоров с полуночи до 5 утра на 14 магистралях на выезде из центра в область, "зеленую волну" можно преодолеть при соблюдении разрешенной скорости.