В Москве на 14 магистралях ввели ночную "зеленую волну" светофоров

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Центр организации дорожного движения настроил синхронную работу светофоров с полуночи до 5 утра на 14 магистралях на выезде из центра в область, "зеленую волну" можно преодолеть при соблюдении разрешенной скорости, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДДа.

"Уже один месяц на 14 вылетных магистралях в период с 00:00 до 05:00 работает "зеленая волна" на выезд из центра. Если водитель соблюдает рекомендованную скорость, то проезжает несколько светофоров подряд без остановок на красный сигнал. Такая настройка помогает равномерно распределять транспортные потоки даже ночью", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.

Если ехать быстрее или медленнее, "поймать" волну не удастся. Зеленый сигнал включается последовательно: система учитывает расстояние между светофорами, реальную и разрешенную скорость потока, уточнили в пресс-службе.

Например, если ехать около 55-60 км/ч, можно преодолеть 18 светофоров на проспекте Вернадского без единой остановки на красный сигнал.

ЦОДД Максим Ликсутов Москва
