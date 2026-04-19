Московских водителей с машинами на летней резине призвали 20 апреля их не использовать

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник порекомендовал автомобилистам воспользоваться общественным транспортом, если на машинах установлена летняя резина.

"Завтра в город снова придет зима: снег с дождем, сильный ветер и похолодание. Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте завтра автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом", - говорится в сообщении дептранса в мессенджере Max в воскресенье.

Ранее столичный главк МЧС предупредил горожан об ухудшении погодных условий в Москве в воскресенье и понедельник; ожидаются дождь и мокрый снег, возможна гололедица.

Новости по теме

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

