Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил горожан об ухудшении погодных условий в Москве в воскресенье и понедельник; ожидаются дождь и мокрый снег, возможна гололедица.

"19-20 апреля на территории города Москвы ожидается резкое ухудшение погодных условий, в ночные часы температура воздуха около нуля градусов, осадки смешанной фазы (дождь, мокрый снег), отдельные порывы ветра до 15 м/с. Местами на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть внимательнее на дорогах, парковаться в безопасных местах, обходить щиты и шаткие конструкции.