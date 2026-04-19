Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Ранее в воскресенье Трамп заявил, что переговорщики от США в понедельник прибудут в столицу Пакистана.

- Россия не может потерять Белоруссию, для нее это неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

- Коммерческие предприятия и здание колледжа были повреждены в результате воздушной атаки на Таганрог в ночь на воскресенье.

- Эстония не позволит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через свою территорию в Москву для участия в Параде Победы 9 мая.

- В Минпросвещения РФ заявили, что введение "пятой четверти" в учебном году нецелесообразно. Так там прокомментировали сообщение об инициативе в СМИ.

- Московских водителей с машинами на летней резине призвали 20 апреля их не использовать из-за ухудшения погоды. Согласно сообщению дептранса, "завтра в город снова придет зима".

- "Спартак" выиграл у "Ахмата" со счетом 3:1 и поднялся на четвертое место в РПЛ.