Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля
Отказ Ирана от участия в переговорах в Исламабаде, комментарий Минпросвещения РФ об идее ввести "пятую четверть", ухудшение погоды в Москве
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Ранее в воскресенье Трамп заявил, что переговорщики от США в понедельник прибудут в столицу Пакистана.
- Россия не может потерять Белоруссию, для нее это неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
- Коммерческие предприятия и здание колледжа были повреждены в результате воздушной атаки на Таганрог в ночь на воскресенье.
- Эстония не позволит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через свою территорию в Москву для участия в Параде Победы 9 мая.
- В Минпросвещения РФ заявили, что введение "пятой четверти" в учебном году нецелесообразно. Так там прокомментировали сообщение об инициативе в СМИ.
- Московских водителей с машинами на летней резине призвали 20 апреля их не использовать из-за ухудшения погоды. Согласно сообщению дептранса, "завтра в город снова придет зима".
- "Спартак" выиграл у "Ахмата" со счетом 3:1 и поднялся на четвертое место в РПЛ.