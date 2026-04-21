Движение поездов московского метро на участке "Черкизовская" - "Сокольники" восстановлено

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о восстановлении движения поездов на Сокольнической линии метро на участке "Черкизовская" - "Сокольники", увеличено количество бесплатных компенсационных автобусов.

"Движение поездов на участке "Черкизовская" - "Сокольники" восстановлено", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

По информации дептранса, количество компенсационных автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают работу на участке Сокольнической линии от метро "Сокольники" до метро "Комсомольская" с остановками у станций метро по пути: "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская".

В департаменте просят также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки состава, на линии не было движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского". Позже в дептрансе сообщили, что сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд из-за технической неисправности одного из составов на участке линии, и пройти на станцию. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сообщалось также о приостановке движения поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры".