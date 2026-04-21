Движение поездов московского метро на участке "Черкизовская" - "Сокольники" восстановлено

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о восстановлении движения поездов на Сокольнической линии метро на участке "Черкизовская" - "Сокольники", увеличено количество бесплатных компенсационных автобусов.

"Движение поездов на участке "Черкизовская" - "Сокольники" восстановлено", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Власти Москвы опровергли сообщения о сходе состава с рельсов на красной ветке метро

По информации дептранса, количество компенсационных автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают работу на участке Сокольнической линии от метро "Сокольники" до метро "Комсомольская" с остановками у станций метро по пути: "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская".

В департаменте просят также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки состава, на линии не было движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского". Позже в дептрансе сообщили, что сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд из-за технической неисправности одного из составов на участке линии, и пройти на станцию. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сообщалось также о приостановке движения поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры".

Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

 Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

 Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

 Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

 В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

 Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

 Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате
