Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о восстановлении движения на всей Сокольнической линии столичного метрополитена.

"Восстановительные работы завершены - специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры, по путям прошёл пробный поезд без пассажиров. Все системы работают в штатном режиме. Движение на всей Сокольнической линии (1) восстановлено", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Там отмечается, что поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются. Пересадки на станции Сокольнической линии снова открыты.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки состава, на линии не было движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского". Позже в дептрансе сообщили, что сотрудники метро помогли пассажирам организованно покинуть остановленный поезд из-за технической неисправности одного из составов и пройти на станцию. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сообщалось также о приостановке движения поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры".