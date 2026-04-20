Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в понедельник в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует "переобувшимся" на летнюю резину водителям пересесть на городской транспорт, так как в Москве в течение дня ожидаются дождь, снег и сильный ветер.

"В городе пасмурно. В течение дня синоптики прогнозируют дождь, снег и сильный ветер. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Дептранс советует водителям не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Дептранс Москва
