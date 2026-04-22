Температура в Москве с четверга вернется к значениям начала апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Холодная погода с температурой на 5 градусов ниже нормы и соответствующая значениям начала апреля прогнозируется в Москве с четверга, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"С четверга погода в Москве ухудшается. Ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха будет от 0 до плюс 5. И днем в четверг облачно, осадки, порывистый ветер до 15 м/с и всего плюс 1 - плюс 6. Такая температура на 5 градусов будет ниже климатической нормы и возвращает нас в начало апреля", - сказала Паршина.

В пятницу, 24 апреля, осадки будут небольшие и местами, но холодная погода сохранится: ночью слабые заморозки от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем около плюс 5. Днем будет облачно с прояснениями, а осадки пройдут местами в виде дождя и мокрого снега. Сохранится порывистый ветер до 15 м/с.

"Небольшой перерыв в осадках будет в субботу. Ночь холодная - минус 3 - плюс 2 градуса, и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Температура немного повысится и будет плюс 6 - плюс 8. Но все равно в среднем за сутки температура будет ниже нормы на 5,5 градусов", - добавила Паршина.

В воскресенье к Москве подойдет новый циклон, который приведет к новому ухудшению погоды. "В воскресенье подойдёт очередной циклон. Ели предыдущий шел с Баренцева моря, то этот придёт с Балтики, поэтому снова будет облачно, временами дождь", - сообщила метеоролог.

Согласно прогнозу, в воскресенье ночью будет 0 - плюс 5, а днем плюс 5 - плюс 10.

В начале следующей недели также прогнозируется холодная погода, а осадки будут переходить в мокрый снег.

"В понедельник днем не выше плюс 2 - плюс 7 градусов. И во вторник тоже холодно: ночью минус 2 - плюс 3, а днем плюс 1 - плюс 6. Облачно и небольшой дождь. Тепла пока не ждем", - добавила Паршина, уточнив, что такая температура также будет ниже нормы на 5-6 градусов.