Температура воздуха ниже нормы сохранится в Московском регионе до конца апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы сохранится в Московском регионе до конца апреля, небольшое повышение температуры ожидается в выходные, воздух прогреется до плюс 10 градусов, однако начало следующей недели будет холодным, температура будет на 6 градусов ниже нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Погода особого оптимизма не вызывает. Во всяком случае, она будет прохладная и ниже нормы", - сказала Паршина.

Она уточнила, что 25 апреля температура будет на 4 градуса ниже нормы. Ночью преимущественно без осадков, температура минус 1 - плюс 1 в Москве, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем облачно с прояснениями, температура в Москве плюс 8-10, по области от плюс 5 до плюс 10 градусов.

В воскресенье к Московскому региону подойдет циклон с Балтийского моря, погода вновь станет облачной, ночью пройдёт небольшой дождь. Температура в Москве ночью повысится до плюс 3-5, по области будет от 0 до плюс 5 градусов, но усилится ветер до 12 м/с. Днём облачно, практически весь день будет идти дождь, температура плюс 9-11 в Москве, по области плюс 6-11 градусов. Температура, несмотря на то, что повысится, будет все равно ниже нормы на 1-2 градуса.

В начале следующей недели, как уточнила Паршина, "циклон будет практически чуть севернее Москвы", ветер южного сменился на западный, в понедельник его порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью в понедельник будет облачно, небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Температура плюс 1-3, по области минус 2 - плюс 3 градуса. Днём облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, воздух не прогреется выше плюс 3-5 градусов, по области будет плюс 1-6 градусов.

Во вторник циклон, определяющий погоду в Москве, будет дальше перемещаться на север, погода будет облачной, временами возможны осадки. Температура ночью минус 2 - плюс 3, днем плюс 2-7 градусов.

"28 апреля температура будет ниже климатической нормы на 6 градусов и вернет нас в начало апреля", - отметила Паршина.

В среду, 29 апреля, облачно с прояснениями, небольшие осадки, ночью минус 3 - плюс 2 градуса, днём плюс 3-8, что также ниже нормы на 6 градусов.

"Не ожидается потепления и в последний апрельский день. 30 апреля облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью минус 3 - плюс 2, днём плюс 3-8 градусов", - сказала Паршина.