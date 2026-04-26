Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о резком ухудшении погоды, дожде, снеге и порывистом ветре со второй половины дня воскресенья и до конца вторника в Москве.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15:00 погода начнет резко ухудшаться. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля. Ожидаются осадки - местами сильные - в виде дождя, снега, мокрого снега, усиление порывов ветра до 20 м/с. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что температура ниже нормы сохранится в Московском регионе до конца апреля.

Она также рассказала агентству, что температура в Москве на первые майские праздники будет ниже нормы, воздух днем может прогреться только до плюс 12 градусов, прогнозируется небольшой дождь.