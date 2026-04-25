Прохладная погода прогнозируется в Москве на первые майские праздники

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Температура в Москве на первые майские праздники будет ниже нормы, воздух днем может прогреться только до плюс 12 градусов, прогнозируется небольшой дождь, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"С 1 по 3 мая, на майские выходные: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 0 - плюс 5, днём небольшое потепление, плюс 7-12 градусов. Ветер будет слабым", - сказала Паршина .

Она уточнила, что такая температура будет ниже климатической нормы примерно на 3-4 градуса.

"Прохладное начало мая всё-таки", - добавила она.