В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

Упавшее дерево в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области из-за ветра и снегопада в 35 муниципальных образования упало 1321 дерево, пострадали семь человек, сообщило региональное управление МЧС.

"Повреждено 556 автомобилей в 33 муниципальных образованиях. (...) В результате падений деревьев пострадали семь человек (из них три подростка). Погибших нет", - говорится в сообщении.

В регионе произошли отключения энергоснабжения более чем в 180 населенных пунктах в 15 округах, а также 13 котельных в трех муниципалитетах.

Наибольший уровень выпадения осадков зарегистрирован в Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове, максимальные порывы ветра - в Клинском, Можайском и Волоколамском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все аварийные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы из-за снегопада.

По прогнозам осадки в Московской области не прекратятся до вечера среды.