В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области из-за ветра и снегопада в 35 муниципальных образования упало 1321 дерево, пострадали семь человек, сообщило региональное управление МЧС.

"Повреждено 556 автомобилей в 33 муниципальных образованиях. (...) В результате падений деревьев пострадали семь человек (из них три подростка). Погибших нет", - говорится в сообщении.

В регионе произошли отключения энергоснабжения более чем в 180 населенных пунктах в 15 округах, а также 13 котельных в трех муниципалитетах.

Наибольший уровень выпадения осадков зарегистрирован в Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове, максимальные порывы ветра - в Клинском, Можайском и Волоколамском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все аварийные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы из-за снегопада.

По прогнозам осадки в Московской области не прекратятся до вечера среды.

Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

 Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

До 16 мм осадков может выпасть в Москве в течение ближайших суток

В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

 В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

 Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

 В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

 ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1942 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов