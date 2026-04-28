В Минсельхозе РФ заявили, что непогода в регионах не повлияет на посевы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Погодные условия, которые сложились в ряде регионов, не окажут существенного влияния на состояние посевов, сообщает Минсельхоз.

Сельхозкультуры, которые наиболее подвержены влиянию заморозков, в частности сахарная свекла, еще не посеяны в регионах, которые столкнулись с неблагоприятной погодой, а плодовые деревья еще не вошли в фазу цветения.

Яровой сев к настоящему времени проведен на площади порядка 4 млн га и идет с некоторым отставанием к прошлому году. Это связано с обильными осадками и холодной погодой в центре, Поволжье и отдельных южных регионах. При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ, прогнозирует ведомство.

Всего в этом году под яровые культуры планируется отвести около 56 млн га, а общая посевная площадь увеличится до 83 млн га.

Минсельхоз также напомнил, что 97% озимых посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это заметно выше уровня прошлого года, когда на аналогичную дату показатель составлял 90,2%.

Как заявила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова, более продолжительное таяние снега привело к смещению сроков начала полевых работ в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, на которые приходится порядка 46% планируемых площадей сева ярового зерна. В то же время этот фактор положительно скажется на влагообеспеченности будущего урожая, отметила она.

Условия перезимовки озимых Боломатова назвала благоприятными, добавив, что "возможны лишь отдельные локальные потери".

Минсельхоз
