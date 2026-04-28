В Вологодской области из-за непогоды без света остаются 42 тысячи потребителей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Вологодской области из-за снегопада и шквалистого ветра нарушено электроснабжение 1170 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"На 8:00 вторника без электроэнергии остаются свыше 42 тысяч потребителей в 1 170 населенных пунктах", - написал он в Max.

Больше всего потребителей без света остаются в Устюженском (12,2 тысячи), Бабаевском (11 тысяч) и Белозерском округах (5,8 тысячи). Выявляются повторные отключения.

Все социально значимые объекты на обесточенных территориях подключены к резервным источникам.

В восстановительных работах задействована 81 бригада энергетиков, привлечено 240 человек и свыше 100 единиц техники, привлечены силы и средства лесхозов - с бензопилами разбирают деревья, упавшие на высоковольтные линии.

Первые обрывы линий электропередачи произошли в западных округах Вологодской области в понедельник из-за сильного снегопада и порывистого ветра.

Филимонов отмечает, что, по данным метеорологов, в регионе выпало от 85 до 155% осадков от месячной нормы.

Погодные условия в западных районах остаются сложными, идет снег. Высота снежного покрова достигает 27 см.