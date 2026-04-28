Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся в Москве в течение ближайших суток, но их интенсивность начнет уменьшаться во второй половине дня во вторник, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, днем во вторник в Москве прогнозируется мокрый снег, дождь, с 9 утра до 9 вечера может выпасть до 5 мм осадков, а временный прирост снега составит до 2 см. Наиболее интенсивные осадки будут до полудня, выпадет около 2 мм осадков, до 15:00 ожидается выпадение до 1,5 мм осадков. Во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится: с 15:00 до 18:00 ожидается выпадение около 1 мм осадков, а с 6 вечера до 9 вечера - 0,5 мм. С 21:00 осадки будут еще менее интенсивными.

Также в течение дня сохранится сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Весенний снегопад в Москве

10
Москва Гидрометцентр РФ
В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

 В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

 Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

До 16 мм осадков может выпасть в Москве в течение ближайших суток

В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

 В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

 Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

 В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

 ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1942 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов