Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся в Москве в течение ближайших суток, но их интенсивность начнет уменьшаться во второй половине дня во вторник, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, днем во вторник в Москве прогнозируется мокрый снег, дождь, с 9 утра до 9 вечера может выпасть до 5 мм осадков, а временный прирост снега составит до 2 см. Наиболее интенсивные осадки будут до полудня, выпадет около 2 мм осадков, до 15:00 ожидается выпадение до 1,5 мм осадков. Во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится: с 15:00 до 18:00 ожидается выпадение около 1 мм осадков, а с 6 вечера до 9 вечера - 0,5 мм. С 21:00 осадки будут еще менее интенсивными.

Также в течение дня сохранится сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.