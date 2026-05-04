В Подмосковье отключать отопление начнут с 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Московской области отопительный сезон планируют завершить 12 мая, сообщил глава министерства энергетики региона Сергей Воропанов.

"С 5 мая в Подмосковье начнем процесс завершения отопительного сезона, полностью закончим подачу тепла в дома жителей 12 мая. Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учётом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. Это позволит избежать резких перепадов температуры в домах и при необходимости оперативно отреагировать на изменение погоды", - написал он в Max.

С окончанием отопительного сезона в регионе начинается активная фаза работ по модернизации теплоснабжения.

В 2025 году отопительный сезон завершился 21 апреля.