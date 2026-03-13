В Москве систему отопления перевели на минимальные параметры

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - прокомментировал заммэра города Петр Бирюков.

Работу отопительной системы меняют под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.