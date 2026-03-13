Поиск

В Москве систему отопления перевели на минимальные параметры

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - прокомментировал заммэра города Петр Бирюков.

Работу отопительной системы меняют под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

МОЭК Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заммэра Москвы согласился, что курьеры не должны мешать пешеходам на улицах

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

 Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

Шумомеры могут появиться на дорогах Москвы в 2027 году

Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

 Старт проката электросамокатов в Москве запланирован на конец марта - начало апреля

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

 Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

Уничтожено еще три БПЛА, летевших на столицу

На подлете к Москве сбиты два беспилотника

Автомобиль врезался в двери выхода станции "Пражская" московского метро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 698 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8642 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });