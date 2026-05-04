В мэрии Москвы сообщили о семи пострадавших в ДТП на МКАД

Госпитализированы четверо

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В крупном ДТП на юго-западном участке МКАД пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы, сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Раньше сообщалось о четырех пострадавших.

"В результате аварии в районе Теплого Стана пострадали семь человек: четверо госпитализированы в больницы, состояние не тяжелое (два ребенка в ММКЦ "Коммунарка", взрослые - в ГКБ №1 им. Пирогова и ГКБ №31). В больницах им оказывают медицинскую помощь в полном объеме", - сообщили в департаменте.

Еще троим врачи помогли на месте, госпитализация им не потребовалась.

На МКАД "КамАЗ" столкнулся с 13 другими машинами. В Дептрансе сообщили, что водитель грузовика сказал, что у него отказала тормозная система. Предварительно он считается виновником аварии.

