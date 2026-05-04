МТС предупредила об ограничениях мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения в работе мобильного интернета и смс могут быть введены в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, предупредили в МТС.

"В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в Москве и Московской области возможны временные ограничения мобильного интернета и СМС", - говорится в смс-рассылке МТС, поступившей корреспондентам "Интерфакса".

"В связи с этим могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов. Рекомендуем пользоваться домашним Wi-Fi. Приносим извинения за возможные неудобства", - добавили в компании.

Сервис кратковременной аренды автомобилей "Ситидрайв" также предупредил своих пользователей о возможных ограничениях связи в ближайшие дни и дал ряд рекомендаций для пользования каршерингом в этих условиях. "Если не получается начать или завершить аренду с первого раза, подождите немного и попробуйте ещё раз. При отсутствии мобильной сети подключитесь к ближайшему Wi-Fi. Если связь с автомобилем пропала, закройте дверь через Bluetooth - приложение само предложит опцию. Важно, чтобы телефон в этот момент находился рядом с машиной", - отметили в "Ситидрайве".

Ранее в понедельник "Билайн" предупредил своих абонентов о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс в Москве с 5 по 9 мая для обеспечения мер безопасности.

Там порекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE в настройках смартфона

