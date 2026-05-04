T2 предупредил москвичей об ограничениях мобильного интернета и смс в ближайшие дни

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Компания T2 предупредила своих абонентов об ограничениях мобильного интернета и смс в Москве в ближайшие дни.

"В целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников могут быть ограничения работы мобильного интернета, отправки и получения SMS", - говорится в смс-рассылке компании, пришедшей корреспонденту "Интерфакса" в понедельник.

"Это не зависит от T2 и работоспособности наших сетей", - добавили в компании.

Ранее о возможных ограничениях в Москве и Подмосковье предупредили "Билайн" и МТС.

