Виновный в массовой аварии на юго-западе МКАД "КамАЗ" ехал с перевесом в 15 т

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Протаранивший в понедельник 13 автомобилей на юго-западе МКАД "КамАЗ" ехал с нарушениями грузовых норм, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"По предварительным данным, в результате взвешивания грузовика выявлен перевес 15 тонн. Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40 840 кг)", - сказали власти.

В понедельник утром на внутренней стороне 41-м км МКАД водитель "КамАЗа" 1992 года рождения врезался в 13 автомобилей. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика.

В аварии пострадали 4 человека: 2 взрослых и 2 несовершеннолетних.