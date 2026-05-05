В Сокольниках восстановили исторический шпиль на Коронационном убежище

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве восстановили исторический шпиль на здании Коронационного убежища, сообщает пресс-служба публично-правовой-компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"На капитально ремонтируемом в столичном районе Сокольники объекте культурного наследия "Коронационное убежище. Богадельный корпус", который входит в структуру Научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, (...) завершили устройство новой кровли и восстановление исторического шпиля", - говорится в сообщении.

Гендиректор компании Карен Оганесян добавил, что сейчас в зданиях убежища и Дома призрения И.Д. Баева идет устройство лифтовых шахт, лестниц и полов, усиливаются несущие конструкции и стены, обустраиваются инженерные каналы. В некоторых помещениях уже идут черновые отделочные работы и реставрация кирпичной кладки.

Основу архитектурного ансамбля Коронационного убежища и Дома призрения И.Д. Баева составляют здания в стиле эклектики начала прошлого века, симметрично расположенные друг к другу. Сейчас они находятся на территории государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава. По окончании ремонтных и реставрационных работ там разместятся круглосуточный стационар дерматовенерологического профиля и консультативно-диагностическое отделение.

