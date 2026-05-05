Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность открытия "белого списка" сайтов, которые останутся доступными на период ограничений мобильного интернета в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как сказали в Минцифры во вторник, согласовывается "возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности".

"Об открытии такого доступа сообщим сразу после получения необходимых разрешений", - отметили в министерстве.

4 мая "большая четверка" российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

В настоящее время, по сообщениям пользователей, мобильная связь, а также возможность передать смс в Москве не работает как в центральных, так и в спальных районах города.