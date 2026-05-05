Поиск

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве
Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность открытия "белого списка" сайтов, которые останутся доступными на период ограничений мобильного интернета в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как сказали в Минцифры во вторник, согласовывается "возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности".

"Об открытии такого доступа сообщим сразу после получения необходимых разрешений", - отметили в министерстве.

4 мая "большая четверка" российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

В настоящее время, по сообщениям пользователей, мобильная связь, а также возможность передать смс в Москве не работает как в центральных, так и в спальных районах города.

Минцифры РФ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

 Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9253 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2055 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов