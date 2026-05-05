Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве некоторые театры и музеи призвали посетителей сохранять купленные билеты на смартфонах или распечатывать их из-за ограничений мобильного интернета и связи в городе.

"Уважаемые зрители! В связи с возможными ограничениями связи в Москве просим вас перед посещением театра распечатывать билеты или заблаговременно сохранять их в смартфоне. Благодарим за понимание", - призвал МХТ имени Чехова.

С просьбой сохранять заранее электронный билет к посетителям обратились в ГМИИ имени Пушкина: "С 5 по 11 мая для вашего удобства мы рекомендуем заранее сохранять данные электронных билетов и подтверждающих документов". Также там советуют заранее подготовить документы, подтверждающих наличие льгот, чтобы их можно было проверить офлайн.

Заранее скачивать билеты на телефон или распечатывать их из-за "плановых отключений мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая" попросили зрителей в Театре сатиры. В театре отметили, что вход "будет возможен только по предъявленному билету, независимо от наличия у вас доступа к интернету".

Аналогичные рекомендации дали музейно-выставочный центр РОСИЗО, Музей Москвы и "Ленком" имени Марка Захарова.

"Большая четверка" операторов связи 4 мая предупредила об ограничениях мобильного интернета и смс, которые могут быть введены в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.