На водоемах Москвы установят больше 200 домиков для уток

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве к началу лета на водоемах установят больше 200 домиков для уток, сообщил комплекс городского хозяйства.

"Домики необходимы для безопасного отдыха уток и их потомства на воде. Водоплавающие не живут в них постоянно - утята используют их, чтобы "перевести дух" после долгих тренировочных заплывов", - объяснили в мэрии.

В Москве домики начинают устанавливать после полного схода льда. Сначала их монтируют там, где нет пологих выходов на сушу. Домики простоят в акватории прудов до первых осенних заморозков, когда птицы отправятся на юг.

Зимой их чистят, при необходимости ремонтируют, проверяют тросы с якорями на прочность. Чтобы островок оставался на своем месте, его при помощи тросов закрепляют к якорям, которые погружаются на дно водоема, объяснили чиновники.

